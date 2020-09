Jorge Javier Vázquez homenajea a su madre con un texto: "Volver a verla ha sido lo mejor de mi verano"

El presentador de 'Sálvame' desvela qué ha sido lo mejor de su verano

“Mi madre siempre me habla cuando estoy viendo la tele atentamente o cuando me ve inmerso en una tarea concentrado. Yo he aprendido a sonreír y a decir que “sí” a todo lo que me diga”, escribe él con toda sinceridad y también reconoce que cree que ella le ha descubierto el truco porque no duda en decirle: “Qué poco te gusta hablar”.