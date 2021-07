“De pequeño tuve una época en la que me maquillaba. Me encerraba en el diminuto lavabo que teníamos en San Roque y me ponía colorete y sombra de ojos”, ha comenzado explicando el periodista en su blog, en el que también ha aprovechado para describir cuál fue la reacción de su madre ante eso: “Hasta que un día mi madre se dio cuenta y me montó un poco de pollo”.