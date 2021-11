Para más señas, el de Córdoba padece hígado graso , una afección que hasta hace poco no le había dado la cara y que es común en todo el mundo (especialmente en los países occidentales) en la que tiende a acumularse de manera anómala grasa en las células hepáticas . Tras ser consciente de su enfermedad y que en él un kilo arriba, kilo abajo cuenta especialmente a la hora de que su hígado trabaje correctamente se ha tomado en serio lo de hacer dieta y por ello su resultado físico sea increíble.

El hígado graso al que se asocia la enfermedad de Avilés no está relacionado con el consumo de alcohol y se desarrolla, tal como nos explican, en personas que presentan al menos una de estas características: exceso de peso, niveles altos de grasa en la sangre (triglicéridos y colesterol) o resistencia a la insulina. Sin especificar qué es lo que falla en concreto en su hígado, el colaborador de 'Viva la vida' sí que ha dado unas pinceladas de los efectos que tiene en él este problema de salud.

"Yo gracias a Supervivientes descubrí que tenía un problema que a mí en España no me había dado la cara. Tiene que ver con el peso y es bastante fastidiado. Tengo el hígado graso y cuando supero los 90 kilos mi cuerpo empieza a engordar y engordar, mi metabolismo se ralentiza y lo que a ti te engorda un bollito a mí me engorda el triple", confesó el colaborador de 'Viva la vida.