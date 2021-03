José Luis, sobre el novio de la madre de Marina: "Me molesta que intente invadir mi espacio como padre"

El padre de Marina, sobre Jesús: “Estoy muy decepcionado con él”

Marina García se ha convertido en una de las concursantes estrella de ‘La isla de las tentaciones 3’. La sevillana y su chico, Jesús Sánchez, decidieron embarcarse en la aventura de Telecinco y poner a prueba su amor en las villas de República Dominicana. La pareja, la más longeva de la edición, tenía la intención de recuperar la confianza y reavivar la llama, pero, en los primeros compases del programa, Marina se fijó en uno de los tentadores, Isaac, del que no se ha separado.

La popularidad que la joven ha conseguido en el ‘reality’ de Telecinco se ha extendido a sus padres, José Luis García y Yolanda Rodríguez. El padre de la concursante ha generado auténtica sensación y no solo por su físico. En Outdoor, entrevistamos a José Luis, quien nos revela en exclusiva cómo se encuentra su relación con el que era su yerno, cómo valora el paso de su hija por ‘La isla de las tentaciones’, cuáles son sus planes en el mundo de la televisión y qué piensa del novio de su exmujer.

¿Cómo reaccionaste cuando Marina y Jesús te comentaron su intención de participar en LIDLT?

Yo me negué y les pedí, por favor, que no fueran. Sobre todo a él, porque ella me dijo que quería ir y que era su ilusión. Yo le dije que lo respetaba, pero que no lo compartía. A Jesús le pedí que no se prestara a ir, no porque no confiara en mi hija, pero podía intuir lo que podía pasar. Llevaban ya unos meses mal, entonces yo veía que con ‘La isla de las tentaciones’ se iban a separar del todo, por eso me negaba a que fueran…

¿Te esperabas lo que ha pasado?

No, no me esperaba lo que ha pasado. Yo me esperaba que en ‘LIDLT’ se dieran cuenta de que no estaban enamorados el uno del otro, pero no lo que ha pasado.

Entonces, ¿sabíais que la relación de Marina y Jesús estaba deteriorada?

Sí. Ella iba con la idea de que surgiera la chispa y se diera cuenta de que Jesús es el hombre de su vida, pero no ha sido así. Él no le da lo que ella necesita. Estoy contento de lo que ha hecho. Ha sido la más coherente de todos y ha hecho las cosas con sentimiento. Cuando una persona tiene sentimientos y se entrega a otra no se puede decir nada. Solo puedo estar orgulloso de la hija que tengo.

¿Te sorprendió un acercamiento tan rápido entre Marina e Isaac?

No me sorprendió porque fue un flechazo. Una persona puede tener un flechazo en ‘La isla’ o en una discoteca. Allí, con el concepto de programa que es, es más fácil tener ese tipo de tentaciones. Le ve diariamente, es un chico guapo, en una isla paradisíaca… ¡Normal!

¿Te está gustando el mundo de la televisión?

Sí, estoy bien. Me río y me lo paso bien.

¿Te gustaría participar en algún ‘reality’?

Me encantaría ir a ‘Supervivientes’. Me gusta lo de poner el cuerpo al límite, sobrevivir, buscarte la vida, ser solidario con las personas. Soy una persona muy solidaria y ‘Supervivientes’ también trata de ser solidario, aunque cuando uno está muerto de hambre es complicado. Pero me gustaría vivir esa experiencia, de verdad.

Al igual que ocurrió con Yolanda, has dejado a todos sin palabras con tu físico. ¿Te esperabas esta reacción?

¡Para nada! Soy una persona que me he cuidado siempre mucho, pero no pensaba tener esta repercusión. Supongo que llama la atención que somos padres jóvenes.

¿Cuál es tu relación con Yolanda? ¿Hace mucho que os separasteis?

Yolanda y yo nos llevamos muy bien. Yolanda y yo nos separamos porque llevábamos 25 años juntos, entonces se acaba el amor, pero el respeto y la admiración que sentimos el uno por el otro no. Nos ayudamos mucho.

Ella tiene pareja. ¿Cómo es tu relación con él?

Me molesta que alguien de fuera intente invadir mi espacio como padre. Padre no hay más que uno y lo haré mejor o peor… No soy perfecto ni intento serlo, pero que cada uno cuando tenga un hijo intente educarlo lo mejor posible enseñándole valores. Cuando él tenga un hijo que lo haga como crea oportuno...

Y tú, ¿has rehecho tu vida?

No, de momento no. Estoy bien y tranquilo. Le dedico mucho tiempo a Alejandro. Alejandro fue prematuro y sus primeros años fueron muy complicados. Entonces con él tengo un vínculo muy especial. Yo lo necesito y él me necesita e intento pasar todo el tiempo que puedo con él. Entro muy temprano a trabajar para poder ir a recogerle al colegio y compartimos aficiones. Gira toda mi vida en torno a él. Pienso que para tener pareja tienes que tener tiempo e interés, aunque el amor llega cuando menos te lo espera.

¿Has tenido más parejas que Yolanda?

Solo he tenido una relación larga, con la madre de Marina, y he sido muy feliz. El amor ha cambiado. Ahora todo es un poco más superficial, pero enamorarse es muy bonito.

Y tú relación con Jesús, ¿en qué punto se encuentra?

La verdad que estoy muy decepcionado con él, ya no por lo que ha hecho, porque lo entiendo perfectamente, sino por cómo lo ha hecho y, sobre todo, por los comentarios tan feos que ha dicho. Y más dolido estoy con el entorno de Jesús.

El señor que iba a defenderle a los programas no conoce lo que es el respeto ni la tolerancia. Solo intenta ridiculizarnos gratuitamente y no entiendo por qué. ¡Jesús ha hecho lo mismo que Marina, pero de manera más fría! En ningún momento he visto a Jesús dolido. Su relación estaba medio acabada, pero no entiendo que diga que mi hija ha perdido los valores, que las que hacen perrerías son… Nos están doliendo más sus comentarios que actos.

¿Qué problemas tenían Jesús y Marina antes de entrar en el ‘reality’?

Marina es una chica muy divertida, pero Jesús la tenía muy cohibida. Nosotros veíamos en Jesús a un yerno perfecto, pero a lo mejor no era el novio perfecto para ella, que es lo que ella está diciendo. Yo le aconsejaba a Jesús que cambiara porque le decía que si seguía día a día con sus inseguridades, al final Marina se iba a cansar. Y es lo que ha pasado.

¿Tu opinión sobre Isaac es positiva?

Hay cosas positivas y cosas que no. Es un chico que va de flor en flor y que intenta enamorar a una y a otra. Creo que me tiene que ganar un poquito más en ese aspecto y demostrar más cosas. Pero hay cosas que me gustan. En el programa ha tratado muy bien a Marina y creo que es un chico que realmente siente por ella. Poco a poco se irá ganando nuestra confianza, pero de momento está en un 50-50...

¿Crees que puedes llegar a tener una relación tan cercana con Isaac como la que antes tenías con Jesús?

Puede ser. Yo soy un hombre muy tolerante y, si mi hija es feliz, creo que me podría llevar perfectamente con él.

¿Has notado la popularidad en redes sociales?