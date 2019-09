Julen ‘MyH’ se harta de Violeta y le da donde más le duele: "Si te digo 'vendepadres' es porque lo eres"

El extronista de 'MyHyV' ha respondido al ataque de Violeta

Violeta actualizaba esta semana su canal de 'mtmad' con nuevo vídeo y lo hacía hablando de Julen indirectamente cuando rompía una fotografía con él y aseguraba que la tele de su salón era lo mejor que le había quedado de esa relación. Aquí tienes el vídeo para verlo:

Pues, como era de esperar, Julen ha contestado a la extronista de 'MyHyV' a través de unos vídeos que ha subido a su Instagram stories, en los que llama 'vendepadres' a Violeta, provocando un tira y afloja entre ambos en el que se han dedicado duras palabras. Te contamos el drama de la expareja por partes:

La respuesta de Violeta cuando Julen le ha llamado 'vendepadres'

Tras despacharse a gusto con la valenciana y decir que vende a su padre por dinero, Violeta le ha dejado las cositas claras a su exnovio: “Y a ti Julen te digo una cosita, si estoy grabando en mi casa y me encuentro una foto tuya y te digo que eres un mierdas, si tú me contestas diciendo que soy otra mierdas está todo bien, pero que me llames ‘vendepadres’ no te deja en buen lugar”.

Tío, no te hagas el indignado porque cada vez que te nombre en mi canal de ‘mtmad’ te toca la lotería, le doy contenido a tu vida

Y no sólo eso porque Violeta también ha pedido respeto para su familia, que es lo que ella hace con las familias de los demás: “Yo nunca hablaría de tu familia porque con hablar de ti es suficiente porque eres a la persona que conozco, además por educación, respeto y clase nunca meto a la familia de nadie". Violeta ha querido finalizar la discusión entre ambos con una particular pullita: "Tío, no te hagas el indignado porque cada vez que te nombro en mi canal de ‘mtmad’ te toca la lotería, le doy contenido a tu vida que realmente parece que está un poco vacía”.

La respuesta de Julen ante la reflexión de Violeta 'MyHyV'

Tras esta respuesta, Julen no se ha podido quedar callado y ha vuelto a contraatacar, contestando lo siguiente a la que fuera su novia: "Me vienen a hablar de respeto y de clase, y me lo dices tú, tía, que no respetas a nadie, que estás con tu novio y estás ahí diciendo que si el Julen, que menudo mierda…”

Además, el joven no sólo ha rectificado sino que ha ratificado lo que anterioremente decía y tanto a molestado a Violeta: “Tía, tú que vas a respetar si tú no respetas a nadie. Si te digo 'vendepadres' es porque lo eres. Porque aquí ni yo ni nadie ha hablado mal de tu padre, la única que lo ha hecho has sido tú para lucrarte. Y lo que te hayas sacado en ‘Sálvame, pues muy mal… no te deja en buen lugar”

Si te digo 'vendepadres' es porque lo eres. Porque aquí ni yo ni nadie ha hablado mal de tu padre, la única que lo ha hecho has sido tú para lucrarte.

Pero no solamente ha sido un vídeo porque han sido varios los stories en los que el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha atacado a Violeta, terminando con uno en el que ha dicho lo siguiente para zanjar la polémica entre ambos: “Y ya está porque esto no va a ningún lado. Lo que manda cojones es lo hipócrita que eres porque me insultas y te quedas agustísimo y ahora yo te contesto y no lo aceptas. Si te llamo 'vendepadres' es porque lo eres y lo has dejado demostrado. Todo por money”.

La historia de amor de Violeta y Julen antes y después de 'Supervivientes'

Su historia de amor comenzó el día que Julen bajó a pretender a Violeta, a partir de ahí ninguno de los dos pudo dejar de pensar en el otro, tal y como pudimos ver en el programa de Cuatro.

Lo suyo fue muy intenso dentro de 'MyH', pero una vez fuera su relación también tuvo sus altibajos. Justo antes de entrar en el reality de supervivencia, Violeta contó en 'mtmad' que aunque lo habían dejado, se habían dado una nueva oportunidad porque se habían dado cuenta que no podían estar el uno sin el otro. Y les duró poco, la verdad.