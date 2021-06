Las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo y sino, que se lo digan a Julia Janeiro. Aunque ahora mismo se ha convertido en su principal herramienta de trabajo y cada día está más centrada en su proyección como it-girl , lo cierto es que, a pesar de haber vuelto a tomar la decisión de bloquear la opción de recibir comentarios, la joven es víctima de una serie de ataques continuados que no ha dudado en ‘denunciar’ públicamente.

Ser un rostro conocido no es tarea fácil y menos, cuando tus padres son tan mediáticos como los suyos. Día sí y día también, la hija del torero y la odontóloga se ve obligada a hacer frente a todo tipo de comentarios juiciosos que ha decidido hacer públicos con el ánimo de defender su libertad como mujer .

Julia Janeiro se defiende por primera vez de las críticas que recibe en Instagram

Sin embargo, lejos de afectarla, estas críticas han sacado a la luz la faceta más reivindicativa de la influencer. Y es que la joven ha estallado ante un mensaje concreto de una seguidora que se refería a ella de la siguiente manera: “eres muy joven para desnudarte tanto en las redes para ganar seguidores. Respétate y sino, luego no llores ante las críticas. Es un consejo como mujer”.

Un ‘consejo’ de lo más hiriente que ha provocado que Julia salte por primera vez públicamente. “Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer, puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no. Como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes y, como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres”, ha señalado la hija de Jesulín de Ubrique y Campanario, que ha demostrado tener las cosas muy claras.