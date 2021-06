Kiko Matamoros habla sin tapujos sobre su situación económica

El colaborador de televisión ha compartido un contundente mensaje a través de su perfil oficial de Instagram con el que ha desvelado cuál es su situación económica actual . “¡Vaya por Dios! Resulta que por tercer año consecutivo no figuro en la lista de principales deudores de Hacienda”, ha comenzado expresando.

El ex de Makoke ha asegurado que en la actualidad le siguen “acosando públicamente” con el tema de sus problemas con Hacienda y que se han llegado a “exhibir supuestos documentos oficiales afirmando que tenía una deuda de más de 1.200.000 euros con el fisco”, algo que no le ha hecho ninguna gracia.

Por sus palabras, claro está que el colaborador de ‘Sálvame’ no está dispuesto a soportar que se le acuse de moroso y es por ello que ha decidido tomar cartas en el asunto para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. “Es el momento de reclamar judicialmente mis derechos” , ha anunciado en sus redes sociales.

Y es que, a pesar de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria hace pública su lista de deudores cada año , Kiko Matamoros lleva sin aparecer en ella tres años . Es por eso que no ha dudado en emplear sus redes sociales para hablar alto y claro sobre su situación económica y defenderse así de cualquier tipo de acusación relacionada con ese tema.

No es la primera vez que Kiko Matamoros habla abiertamente sobre su situación económica y sobre sus problemas con Hacienda. El pasado mes de mayo, el colaborador de televisión se sinceraba en ‘Sálvame’ y aseguraba que tiene tres nóminas y que Hacienda se queda con una parte de cada una de ellas. Por si esto fuera poco, el ex de Makoke ha aclarado en varias ocasiones que no considera que viva por encima de sus posibilidades.