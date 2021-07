Kiko ha recibido una dura carta en la que se le insulta por su conflicto con Isabel Pantoja

El exconcursante de 'GH' habla de las críticas que recibe por la guerra televisiva con su madre

Irene Rosales también hizo públicas en 'Viva la vida' las cartas anónimas que reciben

Kiko Rivera no está pasando un buen momento. Desde que se encontrase con las pertenencias de su padre Paquirri y rompiese la comunicación con Isabel Pantoja, el cantante no es el mismo. El sevillano se sintió decepcionado por su madre y no dudó de esclarecer el fin de su relación en 'Cantora: la herencia envenenada'. Sin embargo, no todo el mundo se ha creído su versión y el hermano de Isa Pantoja recibe críticas continuamente. Tanto es así, que el dj ha sacado a la luz las amenazas que recibe por carta en su casa.

"Sea verdad o mentira lo que se dice sobre tu madre, has demostrado ser despreciable", comienza la carta de la que se desconoce el remitente. Y es que el autor de este escrito no entiende la actitud de Kiko Rivera con Isabel Pantoja: "Lo que has hecho con tu madre, la persona que más te ha querido, no tiene nombre. La has vendido por dinero porque eres incapaz de tener un trabajo digno. No tienes perdón de dios". Y no solo eso. También ha aprovechado para escribir descalificativos a Kiko Rivera: "Vago, feo, repugnante, hortera, desequilibrado, impresentable, ordinario, mala persona".

A través de su cuenta de Instagram, el primo de Anabel Pantoja ha denunciado que se puedan mandar cartas sin saberse el autor de estas: "Sin remitente, que yo sepa, no se puede mandar una carta. Buen trabajo Correos. Madre mía". Además, Kiko Rivera ha lanzado un mensaje a la persona del escrito: "Y tú, p*** cobarde. Pon tu nombre y tu dirección". Y es que el exconcursante de 'GH VIP' asegura que recibe comentarios como este a diario: "Ahí tenéis una prueba de lo que aguanto cada día. Realmente me da igual, pero ya cansa".

Irene Rosales habla de las cartas anónimas que recibe desde hace meses

Sin embargo, no es el único que recibe este tipo de mensajes. Irene Rosales, hace unos meses, también denunció desde 'Viva la vida' el acoso al que se siente sometida desde que estallara la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. "Recibo insultos, me nombran a mis padres y ahí no puedo más. Recibo tres o cuatro cartas anónimas a la semana donde lo más bonito que nos dicen es que somos malas personas", contaba la nuera de la cantante entre lágrimas.