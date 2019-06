Kiko Rivera recibe fuertes críticas por posar con su nuevo coche: "Estoy feliz"

Rápidamente, sus miles de seguidores han querido comentar la foto. Para sorpresa de todos, la mayoría de sus comentarios han sido de indignación, ya que muchos de ellos no pueden entender que se haya comprado este coche de tan elevado precio habiendo hablado de "sus problemas económicos" en televisión.

Kiko Rivera ha decidido responder a estas críticas y lo ha hecho así: "Simplemente, a quien no le mole que no mire...buenos días a todos esos que no tenéis nada mejor que hacer...a los demás os quiero a rabiar".