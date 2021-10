El colaborador de 'Sálvame' está emocionado con la llegada de su nuevo nieto . Algo que no puede ocultar tras su mirada, que se ilumina cada vez que habla del tema. Precisamente esa ilusión por volver a ser abuelo es la que ha traicionado al tertuliano que, sin querer, ha acabado confesando a un periodista de Europa Press el nombre que recibirá el hermanito de Mati.

Es entonces cuando el periodista pregunta si le hubiese gustado que el bebé llevara también el nombre de Kiko. Laura Matamoros ha preferido guardar silencio y en sus redes sociales únicamente se ha referido al bebé que espera como 'Little B'. Esta inicial daba alguna pista sobre cómo podrían llamar el chef y la influencer a su segundo retoño, donde las apuestas más sonadas eran Bruno, Borja, e incluso Benji, como su padre.

Un misterio que Kiko ha resuelto con sus últimas declaraciones, tras las que Laura, de quien también se filtró la noticia de su embarazo antes de tiempo, aún no se ha pronunciado. "Me parece muy bien que lleve el nombre del padre", dice mientras contesta que le da igual que no lleve su nombre y se le escapa el secreto mejor guardado de sus padres.