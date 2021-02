Cuando uno de sus seguidores le ha preguntado si Benji y ella siguen juntos, Laura no ha dudado en esclarecer esta duda y hablar abiertamente sobre su relación con el padre de su hijo. Y es que, la joven confesó haber celebrado San Valentín sola e hizo saltar todas alarmas sobre su posible ruptura con él. “Que no suba constantemente cosas con Benji no quiere decir nada. Hay que entender que cada uno tiene su trabajo”, ha señalado con total sinceridad.