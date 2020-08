Laura Matamoros cambia de look y lo retransmite: "Solamente pienso en llorar"

Laura Matamoros ha dicho adiós a la imagen a la que durante tantos años nos ha tenido acostumbrados. La ganadora de ‘ GH VIP’ ha decidido cortarse la melena para dar paso a un look de lo más refrescante de cara a lo que nos queda de verano. Pero lo que aparentemente podría parecer una decisión de lo más intrascendente, ha supuesto para la influencer algún que otro quebradero de cabeza. Así es el cambio de look radical de la hija del colaborador de ‘Sálvame’.

Pero, como decimos, lo que podría haber sido una visita rutinaria a la peluquería, se ha convertido para Laura en una auténtico terror. “Solamente pienso en llorar por si me queda mal porque nunca me he cortado el pelo antes tan corto como pretendo”, ha reconocido la it-girl a sus más de 902.000 seguidores a través de unos stories en los que ha ido publicando paso a paso cómo ha surgido su gran cambio.