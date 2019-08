Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, posa sin nada de ropa: "Chocolate con leche"

Es cierto que Anabel Pantoja ha contado más de una vez que Omar es el hombre de su vida y no hay nada más que verla en el último año para saber que su felicidad se refleja en su mirada. "Cuando vas a una sesión de fotos, y acabas PESCADA" No tengo palabras para ti. Mira que soy lista pero me diste la vuelta. A por todas...negro. Familia, amigos, mi gente: Se avecina una buena", escribió la sobrina de Isabel Pantoja en el texto que acompaña al vídeo con el que todos hemos fuimos testigos este mes de mayo de su pedida de mano . Si quieres ver el momento, ¡dale al play del vídeo!