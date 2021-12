Una publicación que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño por parte de sus seguidores y de conocidos rostros. "Enhorabuena", escribe Nacho Guerreros junto a varios emoticonos de lo más tiernos. "Me muero", señala Raquel Lozano , sumándose a la felicidad colectiva de la legión de fans del que fuera tronista de 'MyHyV', que ha recibido esta oleada de afecto con sumo agradecimiento.

Eso sí, según ha puntualizado su novia, no se trata de una boda al uso, sino de una forma de estrechar sus lazos. "Me quedé en shock. No me esperaba nada esto. No es una boda convencional, pero sí es una muestra de amor y un símbolo bonito", ha reconocido la cantante, aclarando las dudas de sus seguidores.