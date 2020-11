Lester no está atravesando el mejor de los momentos. Tras compartir por error de una foto de Patricia desnuda en sus redes sociales, el exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha tenido que hacer frente la publicación de unos audios comprometedores en los que le escuchamos proponerle, presuntamente, un montaje a Amor Romeira. La canaria habría decidido sacar a la luz estos mensajes para "quitarle la careta" y defenderse de los insultos transfóbicos.

El comienzo de este cruce de acusaciones entre Amor y Lester surgió a raíz de la entrevista que la exconcursante de 'Gran Hermano' nos ofreció hace unas semanas en exclusiva para ‘Outdoor’ . En ella, nos contaba detalles desconocidos del pasado del exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. Algo que no debió sentar muy bien al ex de Marta Peñate.

Lester publica por error en sus redes sociales una foto de Patricia desnuda

Pero, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado la paciencia de Romeira? Pues las excusas del ex de Marta tras publicar “por error” una fotografía de su novia Patricia totalmente desnuda. Ante el revuelo ocasionado y las disculpas del canario, Amor ha decidido contar su verdad para que la gente descubra “cómo es el verdadero Lester”. Pues, según ella, este desliz podría ser parte de otro de sus “montajes”.

“No me creo nada…puede ser una estrategia para ganar seguidores o hacerse viral. Es una especie de juego que se suele hacer”, ha explicado Amor haciendo sus propias cábalas sobre lo ocurrido antes de sacar a la luz los mensajes de voz de su archienemigo.

Unos audios enviados a Aurah, a espaldas de Amor, y en los que escuchamos al ex de Marta diciendo lo siguiente: “Voy a hablar con mi representante, a ver qué puedo hacer con esta tía. La voy a denunciar, voy a ir por lo legal porque ya se está pasando la sin dientes. Travelo, asqueroso de mierda. Voy a por ella”.

Visiblemente dolida y al borde del llanto, la influencer ha explicado que con esto su única pretensión es que “quede retratado”. “Me cansa el tema del insulto transfóbico. Me agota. No lloro porque me duela, porque en el fondo sé que estoy por encima de todo esto…pero estoy cansada”, ha señalado con los ojos vidriosos.