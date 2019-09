Lola Ortiz 'MyHyV' aclara si ha vuelto con su exnovio Ángel Vico: "Vamos a ser sinceros"

Lola Ortiz , extronista de ' MyHyV ', ha grabado uno de sus vídeos más sinceros para mtmad. La influencer se ha reencontrado con Ángel Vico , su ex, y juntos han decidido contar todo sobre su relación. La parejita ha recordado como fueron sus inicios y han acabado hablando de su relación en la actualidad.

Los dos han admitido que lo hicieron bastante mal durante su relación pero que, a pesar de todo, no hay rencor. Ángel ha admitido incluso que estaba enamorado de Lola cuando le dieron el trono de ' Mujeres y Hombres y Viceversa '. Su cariño era tal, que los dos decidieron pedirse perdón tras su ruptura y mantener una buena relación de amistad.

Por primera vez, la pareja ha reconocido que después de su ruptura se volvieron a liar, algo que les hizo pensar sobre lo que realmente sentían. Aunque en ese momento no decidieron darle una nueva oportunidad a su relación, los dos han confesado que se quieren mucho y que hablan todas las semanas.

Lola y Ángel 'MyHyV' responden a la pregunta del millón

Su confianza es tal después de todo lo que vivieron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que no dudan en verse siempre que se pueden y no han podido olvidar todo lo que pasaron juntos. En esta entrega de 'mtmad', Lola y Ángel han respondido a una de las preguntas que más se han hecho todos sus fans durante este tiempo: ¿Volverían a tener algo? ¡Dale al play del vídeo y no te pierdas su respuesta!