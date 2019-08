Lola Ortiz 'MyHyV' confiesa que sufrió malos tratos: "Era incapaz de reaccionar"

Muy emocionada por recordar esa dura etapa, la que también fuera concursante de 'Supervivientes', ha relatado el infierno que vivió durante varios años tras entrar en un bucle de relaciones tóxicas. "Nunca lo he contado públicamente. Perdí dos años de mi vida" , ha asegurado la canaria frente a la cámara y entre lágrimas.

Lola Ortiz también sufrió maltrato físico

Pero no solo vivió varios años de "anulación y maltrato psicológico" por parte de su novio de entonces. Lola Ortiz también ha contado otro episodio que vivió con otra expareja, confesando que entonces sí que sufrió maltrato físico. "Me cogió del cuello y me empezó a dar bofetones", ha continuando explicando la extronista de 'MyHyV'. ¡Dale al play del vídeo para ver el crudo relato de Lola Ortiz!