La influencer canaria no podía estar más segura y orgullosa de la decisión que ha tomado. Y es que Lola se ha visto en la obligación de defender su entrada en quirófano para eliminar su papada. “Me da mucho coraje cuando le cuentas a alguien que te vas a operar y te dicen que estás loca, que para qué te vas a gastar el dinero…cuando alguien tiene un complejo se tiene que sentir apoyado, no como un loco”, ha defendido la it-girl en unos stories de Instagram en los que se ha mostrado sin ningún tipo de vergüenza con las vendas que le rodean el cuello en forma de faja de sujeción.

La extronista de 'MyHyV' muestra a cámara el resultado definitivo de su liposucción de papada

“Me mortificaba. Se me veía doble mentón. Lo noté cuando empecé a trabajar en la televisión. Se empezó a convertir en un complejo (…) Yo curro con mi imagen, por eso decidí operarme y estoy supercontenta, no me arrepiento de nada”, ha asegurado la joven en su perfil de Instagram, ante sus más de 700.000 seguidores.

Lola Ortiz habla de sus complejos físicos y defiende todo tipo de medicina estética

Además, también se ha visto en la obligación de reivindicar las cirugías estéticas. “¿Qué pasa? Que si te operas ya no eres normal, ya no eres natural (…) Chapó por la gente que no tiene complejos, que no les importa, que se sienten superseguros de sí mismos. Yo me siento segura con algunas cosas, con otras no…yo soy sincera”, ha señalado la exsuperviviente en estos stories que se han convertido en un alegato improvisado a favor de la medicina estética.