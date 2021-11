Lola pasa por quirófano para poner fin a su mayor complejo: "No me siento a gusto"

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de los complejos que tiene con su cuerpo

Lola cuenta los kilos que ha engordado tras su aventura en el reality de Telecinco

Lola ha decidido ponerle fin a un complejo físico que le preocupaba desde hacía tiempo. La finalista de 'Supervivientes 2021' se ha mostrado siempre sincera con sus seguidores y, tras develar que padece Síndrome de Ovarios Poliquístico (SOP) y haber sufrido el temido 'efecto rebote' tras su participación en el reality, la leonesa ha decidido pasar por quirófano y someterse a una liposucción. Marta de Lola se ha mostrado más natural que nunca y no ha dudado en compartir con todos sus seguidores la importante decisión que acaba de tomar a través de su canal de mtmad.

Hace unos días, Marta de Lola se abría con sus seguidores para contar cómo se encuentra física y anímicamente. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sinceraba y revelada lo que pesa en la actualidad, los kilos que ha engordado, así como una serie de complejos físicos que le preocupan desde hace tiempo.

Lola estuvo tres meses en Honduras. La finalista del reality de supervivencia perdió una cantidad notable de kilos durante su estancia en los cayos cochinos. Aunque muchos de los usuarios de redes sociales la acusaron de no haber adelgazado – al menos visualmente – tanto como otros de sus compañeros, lo cierto es que llegó a perder casi 10 kilos.

En este tiempo la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recuperado buena parte de ese peso. Algo que hace que no se sienta bien consigo misma, pues para ella esta cifra está bastante por encima de lo que le gustaría.

Para no alertar a su comunidad de seguidores y crear una alerta entre la población más joven, la ex de Diego ha querido matizar que, aunque no "me veo gorda", le gustaría bajar algunos kilos para verse mejor y sentirse bien consigo misma.

"Ahora mismo estoy en 62 kg y mido 1,67", explica tras ser preguntada por una de sus seguidoras. Según los baremos establecidos, la expretendienta de 'MyHyV' tendría 'normopeso'. No obstante, para ella este peso supone un problema, pues en su mayoría "es grasa" y "no músculo".

El problema es que no es músculo y es grasa, en mi cuerpo personalmente no me gusta del todo, no considero que esté 'gorda', pero no me siento a gusto. Ni quiero que penséis que las chicas que pesan y miden lo mismo están gordas, porque no estoy diciendo eso, pero sí es verdad que tengo ganas de cambiarlo", continúa.

Ante esta situación, la leonesa ha decidido ponerse en manos de los especialistas y moldear su figura desde el quirófano. Un proceso con un durísimo postoperatorio que la joven está dispuesta a pagar con tal de verse mejor.

Lola, que recientemente confesaba padecer Síndrome del Ovario Poliquístico, podría haber aumentado de peso debido a su enfermedad. Este trastorno hormonal puede producir en algunos casos obesidad y resistencia a la insulina. "Siempre he pesado entre 55 y 58 kilos y sí me he encontrado a gusto, así que me he puesto manos a la obra y el viernes os contaré lo que haré tanto por fuera como por dentro", explica revelando los kilos que le gustaría perder.