Parece que Luca y Cristina lo tienen claro y lo suyo va muy en serio. Aunque los comienzos no fueron fáciles para ambos, tras el primer beso no ha habido quién les frene. A pesar de las críticas y de quien aseguraba que su historia no era más que un montaje para llegar a la final de 'Secret Story', la primera gran muestra de amor pública de la pareja no hace otra que cosa que confirmar que su relación es verdadera.