Estaba claro que Lucía Sánchez no se iba a quedar callada. La exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha cargado contra Cristian Jerez después de que saliera a la luz el vídeo en el que aparecen besándose tras su paso por República Dominicana. La novia de Isaac Torres se ha mostrado muy combativa y ha arremetido sin piedad contra el que fuera pareja de Melodie Peñalver.

La entrada en Villa Playa del valenciano ha hecho saltar por los aires a la que fuera pareja de Manuel, que no ha podido evitar reprocharle a Cristian la actitud con la que ha entrado al 'reality'. Lucía se ha mostrado más tajante que nunca al dirigirse directamente al ex de Melodie, al que ha querido dejarle las cosas muy claras para que no haya pie a ningún tipo de equivocación.