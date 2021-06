Isaac Torres y Lucía Sánchez se han convertido en una de las parejas de la temporada. A pesar de haber gritado su amor a los cuatro vientos en numerosas ocasiones, los dos exconcursantes de ' La isla de las tentaciones ' no se han librado de los rumores de crisis . Tanto es así, que los enamorados han decidido gritar su amor a los cuatro vientos con un apasionado beso con el que han pretendido acallar las habladurías sobre su presunta ruptura amorosa.

"¿Habéis roto?", "¿qué ha pasado entre vosotros?", " ¿ya no estáis juntos? ": estas son algunas de las preguntas que más les repiten a Lucia y a Isaac, que no se cansan de negar en rotundo los rumores que apuntan a una posible ruptura entre la parejita. Unos rumores que, sin embargo, muchas veces han sido sus propios protagonistas los encargados de avivar la llama.

Y es que tanto Lucía como Isaac no han dudado en desahogarse públicamente sobre los más y los menos de su romance. "Él va mucho a su rollo", aseguraba la andaluza en su último capítulo de mtmad, en el que hablaba sin ningún tipo de tapujo sobre su historia de amor con el tentador de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'.

Isaac y Lucía protagonizan un beso de película

Si bien es cierto que Isaac y Lucía no esconden su relación en público, este romántico beso en los labios ha pillado completamente desprevenidos a los fans del programa presentado por Sandra Barneda. Y es que, en plenos rumores de crisis entre ellos, la andaluza y el catalán han protagonizado un momentazo de lo más romántico que no hace otra cosa que confirmar que lo suyo va la mar de bien.

La pareja de 'La isla de las tentaciones', más unidos que nunca

Aunque al principio los dos evitaban etiquetar su relación, lo cierto es que no tardaron en hacer oficial su romance. Lo que en un principio se fue cociendo a fuego lento terminó en una exaltación de amor a través de las redes sociales. Y es que tras confirmar que lo suyo iba en serio, Isaac y Lucía no han dejado de deleitar a sus seguidores con sus planes más idílicos: desde largas estancias en Cádiz, pasando por viajes a Barcelona ¡y hasta conocer a sus respectivas familias! Vamos, que parece que la pareja de 'La isla de las tentaciones' lo tiene claro y ya no hay nada ni nadie que pueda separarlos.