La hija de Paz Padilla se despide de su abuela: “Era la persona con más luz de este planeta”

“Decir que no he conocido a nadie más carismático, divertido, positivo y luchador es quedarse corta”, aseguraba la joven a sus seguidores con una foto en blanco y negro en la que sale besándola. “Me ha encantado ver la de gente que quería y admiraba a mi abuela. Somos muchos los que estamos tristes hoy, y eso me hace pensar que quiero seguir su ejemplo”, ha reconocido.