Alejada de los platós de tele y madre coraje: la vida de Bea ‘La Legionaria’ tras 'GH 6’

Con la inauguración de ‘Gran Hermano 6’ Bea sacó el fortísimo carácter que guardaba en su interior e impuso la disciplina en Guadalix. "Si me quiero tirar un pedo aquí, me lo tiro y si me lo quiero tirar aquí, me lo tiro" y "¡Nadie! ¡Nadie opina por mí! ¡¡¡N-A-D-I-E!!!" son algunas de las frases célebres que la carismática concursante regaló a la audiencia. La aventura de Bea en ‘GH 6’ duró 67 días, siendo la quinta expulsada de la edición, pero supo hacerse un hueco más que notable en diferentes platós de la cadena.