Maestro Joao publica un desnudo integral y le llueven las críticas: "Es Photoshop. No te lo crees ni tú"

"Yo ya he leído muchos, ahora que me lo lean a mí", escribe el exconcursante de 'Supervivientes' en una clara declaración de intenciones. Además, Joao ha decidido dedicar este atrevimiento a Jorge Javier. "Te la debía", le ha escrito junto a la imagen en la que podemos verle mirando intensamente a cámara y enseñando el culo.

Sin embargo, la publicación no ha tenido la acogida que Joao esperaba, pues han sido muchos los que le han acusado de haber abusado de los filtros y del Photoshop. "Hay un poco de persona entre tanto Phosohop", "Demasiado retocada", "Has usado todo lo habido y por haber en tecnología de filtros, luces, Photoshop, cuerpos astrales y máquinas del tiempo", "¿Es una foto de cuando tenías 30 años?", "Photoshop a tope. No te lo crees ni tú" o "Ese no es tu cuerpo", son algunos de los comentarios que ha tenido que leer el vidente.