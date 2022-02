La exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido al hospital en busca de respuestas

Mahi Masegosa ha confesado que lleva meses con un fuerte dolor en la vejiga que no le permite hacer vida normal

Sin poderlo remediar por más tiempo, Mahi Masegosa ha acudido a urgencias para tratar de dar con una solución para un problema de salud que lleva arrastrando demasiado tiempo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha preocupado a sus seguidores con su testimonio tras reconocer que lleva meses con un dolor continuo en la vejiga, que le está complicando la vida.

Con semblante preocupado y sin nada de maquillaje, la de Granada ha acudido al hospital con ánimo de que le pudieran decir algo al respecto. La sorpresa con la que se ha encontrado es que no han atendido su caso al no considerarlo de urgencia y, remitirla a que la vea su médico de cabecera y que este que le haga un volante para el urólogo.

A través de sus redes sociales, Mahi ha compartido tanto la preocupación como frustración que está sintiendo después de llevar meses con un dolor en la vejiga para el que todavía no ha obtenido una respuesta. "Es un dolor que no se me quita, así como la continua sensación de estar meándome las patas abajo", es la explicación que ha dado en sus stories.

Además, la exconcursante de 'Supervivientes' ha contado también que las noches para ella son tortuosas al levantarse "fácilmente treinta veces para ir al baño" y no ser este un problema ginecológico. A su especialista ya le ha consultado y no le ha visto nada, de ahí que desesperada haya acudido a urgencias para ver si le podían dar una solución. "Lo estoy pasando fatal", ha admitido la joven que presiente que algo "le está pasando ahí abajo", pero a lo que no le han dado todavía una respuesta.

Después de un angustioso rato, la que fuera ganadora junto a su novio Rafa de 'La casa fuerte', ha tratado de reconducir la situación y ha pedido cita a su médico por lo privado para ver si puede acelerar algo este proceso. "Estoy mal, tengo aquí todo el rato una presión", ha descrito a sus seguidores. Algo que puede entender que no sea urgente, pero para lo que lleva ya bastante aguantando y de ahí que ya hoy no haya podido más.