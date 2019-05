Makoke y Tony Spina confirman que son novios: "Nuestra primera noche fue muy pasional"

Makoke y Tony Spina lanzan una pulla a Kiko Matamoros

Los exconcursantes de 'GH VIP' están muy enamorados

Makoke ha confirmado su relación con Tony Spina, 19 años menor que ella, tras cinco meses jugando al despiste y lo ha hecho para la revista 'Lecturas', donde han protagonizado un extenso reportaje y una bonita galería de fotos, ya como pareja oficial.

La ex de Kiko Matamaros ha explicado lo bien que se siente con el que es su nuevo novio, que conoció en 'GH VIP? y no ha dudado en lanzar una pulla al padre de su hija: “Hace años que no me sentía tan feliz”. La pareja, que protagonizan la portada de este miércoles de la cabecera 'Lecturas', han compartido muchos detalles de una relación que para muchos era un secreto a gritos: “Nuestra primera noche fue muy pasional. La vecina se quejó”.

Hace años que no me sentía tan feliz. Recordaba esta sensación de una manera muy difusa

La exconcursante de 'GH VIP' ha comentado la primera vez que estuvo con Tony: "Fue el día de mi cumpleaños, el 29 de diciembre. Tony dio el primer paso". Pero la pareja también ha hablado de sus planes de futuro, para él, le encantaría formar una familia y tener hijos, pero Makoke no está muy por la labor: "A mí no me gustaría tener más hijos, ya tengo dos y ahora mismo soy muy libre".

Pero no sólo Makoke ha lanzado una pullita al que fuera su marido Kiko Matamoros. También el italiano ha querido dejar claro su opinión sobre él y no ha dudado en explicarlo: "Si yo tuviera 60 años y viera que mi exmujer está con uno de 30 me molestaría. Kiko Matamoros va de chulo, de que no siente nada, pero solo por el ego, le tocará".

La relación de Tony y Makoke desde los inicios