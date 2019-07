Marco Ferri 'GH' sorprende con un arriesgado cambio de look: "Me levanté así"

El que fuera concursante de 'GH VIP' se ha sumado a la moda del platino y ha sorprendido a todos sus seguidores con un impactante y radical cambio de look . El italiano ha dicho adiós a su color de pelo castaño para dar la bienvenida al verano, ¡con el pelo blanco! Eso sí, Marco Ferri sigue siendo fiel a su característico tupé.

"Me he levantado así", ha comentado el italiano a través de su perfil de Instagram, mostrando a sus seguidores el resultado de su cambio radical y bautizándose a si mismo como 'Ice Man', hombre de hielo. Y a vosotros, ¿qué os parece el cambio de look del italiano?