María Jesús Ruiz debuta este viernes en el teatro con un papel protagónico en 'El Señor Criada'

Ya es oficial: a María Jesús no hay nada que se le resista. Miss, modelo, influencer, ganadora de realities, cantante ¡y ahora actriz de teatro! ‘El Señor Criada’, de la compañía iliturgitana Esphera Teatro, será la presentación oficial de nuestra querida intérprete en ciernes. Y es que este estreno no se trata (¡ni de lejos!) de un cameo, no.