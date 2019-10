María Jesús Ruiz se realiza un doble cambio de look que recuerda a Lady Di: "Estás guapísima y radiante"

La exganadora de 'GH DÚO' sorprende con un corte y color de pelo a lo Diana de Gales

María Jesús Ruiz ha sorprendido con un doble cambio de look en el que ha estrenado un corte de pelo a lo Lady Di con flequillo y se ha teñido de un color rubio ceñiza. Tras ganar 'Gran Hermano DÚO' y realizarse varios cambios de looks, como teñirse de platino o raparse el pelo, la modelo andaluza ha decidido optar por una imagen mucho más estilosa y no ha dudado en enseñarla en sus redes sociales, donde ha conseguido el aplauso de la mayoría de sus seguidores.

Hay que recordar que Diana Spencer, la princesa Lady Di, la princesa del pueblo, se convirtió en el miembro más famoso de la familia real británica, consiguiendo cotas de popularidad que no se habían dado hasta esa época. Lady Di se ganó el corazón de los británicos y el resto del mundo por su humanidad, cercanía y un look que siempre jugó a su favor. Ese look, en gran parte, estaba dominado por el corte de pelo y peinado que se convirtió en uno de los más imitados en el resto del mundo y que ahora nos viene a la memoria al ver a María Jesús Ruiz.

Feliz y muy sonriente, la que fuera también concursante de 'Supervivientes', haciendo doblete de realities (también se encerró en Guadalix de la Sierra para salir tres meses más tarde victoriosa con el maletín) en menos de un año, ha visitado el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

"A punto de empezar @myhtv hoy está la cosa que arde, corred que empezamos en poco", ha escrito junto a una galería de imágenes.

