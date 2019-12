María Lapiedra estalla y enseña su barriga de embarazada: "Aún hay gente que no se lo cree"

María Lapiedra se ha hartado de que la gente dude de su embarazo. Después de que su doctora haya explicado el motivo por el que no tiene casi barriga, ahora ha sido la exconcursante de ' Supervivientes ' la que ha querido enseñar la realidad de su barriga en estos momentos. La prometida de Gustavo González lo ha hecho con un contundente mensaje que ha compartido a través de sus 'stories' de Instagram.

"Y aún hay gente que no se cree mi embarazo", ha escrito en el texto que acompaña al 'story' en el que ha mostrado su tripa. Tras hacerlo, ha compartido los mensajes que ha recibido, entre los que hemos podido ver algunos que le comentan que sigue sin crecer. Echándole un poco de humor, la influencer se ha reído de otros comentarios que ha recibido preguntándole si no estaba preocupada por el hecho de que su bebé pudiera no tener espacio tras la operación que se hizo.