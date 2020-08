María Lapiedra posa en bikini y muestra su cambio físico tras dar a luz a su hija: "Criticar es fácil"

María Lapiedra ha conseguido dejar sin palabras a todos sus seguidores con su transformación física. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha posado en bikini y ha presumido de su impresionante cambio físico tras dar a luz a su primera hija en común con Gustavo González. Su figura no ha pasado por alto para ninguno de sus fans, que no han dudado en señalar que está "espectacular" tras el embarazo.

La reacción por parte de sus fans no se ha hecho esperar y han sido muchos los que han comentado su instantánea. "Estás preciosa" o "menudo cuerpazo" han sido solo algunos de los numerosos mensajes que ha recibido tras compartir esta imagen. Por si fuera poco, la que fuera actriz no ha dudado en responder a las dudas de sus seguidores, que no han dudado en preguntarle cuántos kilos ha perdido. Con total naturalidad, la futura mujer de Gustavo González ha revelado que ha conseguido perder todo el peso que cogió durante su embarazo.