María Lapiedra posa sin ropa en su séptimo mes de embarazo: "Definición gráfica de felicidad"

"Sobran las palabras: definición gráfica de felicidad", ha titulado la colaboradora a la foto. En esta, hemos podido ver a la actriz muy sonriente y posando solamente con una chaqueta de color marrón, la cual ha dejado abierta, dejando al descubierto su cuerpo. No es la primera vez que la 'influencer' se muestra al natural, ya que ha ido compartiendo en sus redes durante todo este tiempo la evolución de su embarazo.

Sus seguidores no han podido resistirse a comentar la publicación, ya que han notado un gran cambio en el físico de María, que hace poco tiempo era noticia por no haber ni rastro de su barriga. "Madre mía, ya se te nota el embarazo", ha escrito uno de los casi más de 200 mil seguidores que siguen su día a día. "Menuda tripa, ya te queda poco", ha escrito otra follower. Esta sugerente imagen, publicada hace tan solo un día, cuenta ya con más de 10 mil me gustas.