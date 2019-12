María Lapiedra confiesa los kilos que ha engordado con el embarazo: "Te sienta genial"

La novia del colaborador de ' Sálvame ' está saboreando cada día y cada momento de su embarazo. María Lapiedra no puede ocultar la ilusión que siente y lo emocionada que está y, siempre que puede, comparte con sus seguidores los avances de su estado. La catalana, que ya presume de barriguita en redes sociales, ha confesado por primera vez cuántos kilos ha engordado hasta la fecha.

Tras ser duramente criticada, e incluso cuestionada, la 'influencer' se vio obligada a dar explicaciones de por qué aún no tenía la suficiente barriguita (o, al menos, la barriga que esperaban ver sus 'followers'). Ante el aluvión de comentarios que llegaron a poner en entredicho hasta su embarazo con Gustavo González, la exactriz enseñó hace un mes ante el espejo su incipiente barriga por primera vez.

Actualmente, la pareja del colaborador de Telecinco ya no tiene que dar explicaciones, pues su tripita es más que evidente. María, que se encuentra en el quinto mes de gestación, ya puede presumir (y presume) de barriguita en las redes sociales, donde ha posado varias veces luciendo su curvita de la felicidad.

"Te queremos de aquí a la luna, ida y vuelta mil veces sin haberte visto aún", ha escrito la de Lleida junto a una imagen en la que aparece un vestido ajustado rojo. Al ver esta instantánea, han sido muchos los seguidores que se han interesado por saber cuántos kilos ha engordado. Una duda que no ha tardado en despejar 'influencer', tan atenta como siempre a las peticiones de sus fans.

La novia del colaborador de 'Sálvame' desvela los kilos que ha engordado

La catalana ha confesado que ha cogido dos kilos en estos primeros cinco meses de gestación. "Que no esté gorda no significa que no esté embarazada" o "jolín, qué pesados. Estoy de poco tiempo...¿Acaso pensáis que la barriga sale de un día para otro?", cuestionaba a sus 'followers' hace poco más de un mes ante todas las dudas que generaban las imágenes que publicaba en su perfil de Instagram en las que, aparentemente, aún estaba plana.