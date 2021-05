Marina cuenta cómo vivió la difusión de su vídeo íntimo con Isaac Torres

Sin embargo, el plato fuerte ha llegado cuando se ha manifestado sobre el vídeo con Isaac que circuló por las redes sociales. " Nunca he hablado de este tema ", ha comenzado a decir la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' asegurando que se quedó en shock cuando vio cómo circulaban esas imágenes por redes. En el vídeo se veía como tenía sexo de forma explícita junto a Isaac dentro del concurso.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tuvo algo con un famoso hace años

Una de las preguntas que más le hacen a la joven es si ha tenido alguna relación con algún rostro televisivo. “No he estado con nadie de la televisión desde que salí de 'La Isla de las Tentaciones'. Yo soy una persona que me cuesta muchísimo conectar con alguien. Para que me guste una persona soy muy especial”, asegura Marina.