Marta López Álamo se pronuncia tras la ruptura de Anita Matamoros: "No me tengo que apiadar de nadie"

No son tiempos tranquilos para el clan Matamoros. A las crisis amorosas que se han vivido estos días, Marta López Álamo se ha pronunciado por primera vez sobre ellas y ha contestado a las preguntas de cómo ha vivido todo este terremoto sentimental, su pareja, Kiko Matamoros .

Primero fue el anuncio de Anita que confirmaba su ruptura con David Salvador a través de su cuenta de Instagram. La ausencia de fotos juntos había despertado ya los primeros recelos entre sus seguidores y ella misma decidió zanjar las dudas. La influencer lo comunicaba abiertamente, pero esa circunstancia no hacía que se pusiera en contacto con su padre y de eso ha hecho hincapié Marta López Álamo.

"Creo que Kiko se enteró por la prensa. No hablamos del tema", ha indicado la novia del colaborador de 'Sálvame' a los medios a lo que ha añadido en tono conciliador que espera que estén bien los dos, aunque ella no tenga relación con ninguno. Lo que sí que ha querido dejar claro Marta López Álamo con su intervención es que de esta tema se han mantenido al margen y, que independientemente, de lo que pueda pasar, ella no se "apiada absolutamente de nadie" y va a seguir en esa misma línea y en un plano discreto que es el que ha mantenido hasta ahora.