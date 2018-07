Marta López, en su entrevista más nostálgica: "Hay gente que puede vivir de la tele, yo no"

Alejada de la televisión, la ex gran hermana ha confesado que sigue muy pendiente de ella y que lo primero que hace al llegar a casa es poner Telecinco. Marta ha hablado claro sobre su desaparición de la televisión: "Hay gente que puede vivir de la televisión, yo no. Hay gente que está ganando mucho dinero. Esto es una época. Quizá te dura dos años o quince, como a mí. Pero yo siempre he trabajado en otras cosas, sabía que esto no era para siempre."