Marta Peñate carga contra Lester por hablar de su adicción a las drogas: “Esto da vergüenza ya”

“¿Tú sabías que Marta consumía drogas? ¿Las consumías tú también?”, ha sido la pregunta que le ha hecho un follower al canario. “La verdad es que no tenía ni idea. Patri me preguntó una vez que por qué duré tanto por Marta y le contesté que porque estaba siempre fumado ”, ha respondido en tono irónico y sonriendo con un vídeo.

Esta respuesta ha hecho que Marta conteste rápidamente a las imágenes que ha publicado su ex. Muy enfadada, la que también fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha escrito lo siguiente: “Cuando quieres llamar la atención, y no tienes ni idea de cómo hacerlo. A ver si me pongo yo a decirle a la gente lo que me has dicho de Patri… Esto da vergüenza ya. Querer llamar la atención así todo el día. Déjame”.