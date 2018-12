Poco queda ya de la bonita amistad que tuvieron Sofía Suescun y Marta Peñate y, por si quedaba alguna duda, Marta ha dejado claro que lo suyo no va a tener solución fácilmente . A través de sus redes sociales, Marta ha hablado alto y claro sobre la ganadora de 'GH' y sus declaraciones no han pasado desapercibidas para nadie.

A través de estos irónicos mensajes, Marta ha dejado claro que no le ha sentado nada bien que Sofía fuera "desleal" con ella. Además, cuando un seguidor le ha recalcado que Sofía Suescun ha ganado dos realities ('GH' y 'Supervivientes'), Marta ha respondido así: "No, no, si los papelones se los sabe montar. Por ahí chapó, me alegro por ella, así el dinero sustituye todas las carencias de amistad y de valores que tiene".