La otra cara de Marta Riesco, de 'El programa de Ana Rosa': exclusivas periodísticas, legión de seguidores y "foodie"

Más allá de la pantalla de la televisión, Marta es una triunfadora en las redes sociales . Su cuenta de Instagram atesora casi 60.000 seguidores y allí ofrece contenido de lo más variado . Su feed se centra en fotografías centradas en el mundo de la moda: en él la joven luce palmito y un envidiable fondo de armario. Lo mismo se muestra con estilismos sofisticados que muestra su faceta más provocativa. No son pocas las fotografías tomadas "en acto de servicio" y Marta muestra con mayor detalle las prendas "working girl" que luce en su trabajo como reportera y colaboradora en plató.

Marta utiliza las 'stories' de su red social para diversificar otro tipo de contenidos que hacen las delicias de sus followers. Aficionada a la buena mesa, es habitual que comparta los restaurantes que frecuenta . Tiene fijadas más de medio centenar de "intrahistorias" con recomendaciones gastro de restaurantes que combinan creaciones sorprendentes con ambientes urbanitas y sofisticados. Una especie de guía Michelín con un punto "it".

No deja de lado su faceta como periodista televisiva y Marta también ofrece en sus historias contenido de sus conexiones en directo que no se ven en la tele. Como se prepara, como se maquilla, como llama por teléfono para contrastar informaciones… Un auténtico making of en tiempo real de su día a día como reportera dicharachera.