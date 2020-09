Antes de trabajar con Ana Rosa, Marta Riesco probó suerte en 'Miss España' con 18 años

Marta Riesco lleva varios años trabajando como reportera en ‘El programa de Ana Rosa’ y ha dejado claro que no hay reto que se le resista. Además de conseguir declaraciones de lo más potentes de los famosos, la periodista ha demostrado que es una mujer que se atreve con todo : ya sea cantar por Isa P o lanzarse del helicóptero de ‘Supervivientes’.

Pero la música y el salto de altura no es su único fuerte, ya que, buceando en la hemeroteca de Mediaset hemos descubierto que hace catorce años también probó suerte en el mundo de la moda. Lo hizo representando a Segovia en el certamen de ‘Miss España’ y, aunque no tuvo mucha suerte, no perdió la sonrisa en ningún momento.