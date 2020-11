Adelina Seres ha comunicado el motivo por el que tiene que pasar por quirófano. La que fuera concursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ se ha sincerado con sus seguidores y ha explicado que va a operarse para acabar con las dolencias que padece en la actualidad. La ex de José Sanchez ha contado todos los detalles de su intervención a través de sus redes sociales.

Ha sido justo en ese momento cuando la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado que va a volver a pasar por quirófano para someterse a una segunda mastopexia. Además, ha aclarado que lo hace porque no está satisfecha con el resultado obtenido en su primera intervención: “Mi elevación de pecho no salió como a mí me hubiera gustado, por lo que voy a operarme otra vez”.