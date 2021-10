Melyssa Pinto no atraviesa su mejor momento personal y sus seguidores no han tardado en percatarse de ello. Al recibir un aluvión de preguntas sobre su inusual ausencia en redes sociales, la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' se ha visto obligada a explicar el motivo por el que ha estado desaparecida estos últimos días.

Desde su paso por el programa de República Dominicana, la influencer se ha convertido en uno de los rostros estrellas de nuestro panorama televisivo. Un éxito que se refleja de igual manera en sus redes sociales. Solo en Instagram, la catalana acumula más de un millón de seguidores que no pierden detalle de todos y cada uno de los eventos que acontecen en su vida.

Por eso, tras un misterioso descenso de su actividad habitual en redes sociales, los usuarios más acérrimos al contenido de la que fuera novia de Tom Brusse no han tardado en detectar que lleva unos días completamente ausente y desaparecida de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, Melyssa rápidamente ha dado explicaciones sobre esta 'desaparición' que tan preocupados a tenido a todos. Y es que, tal y como sus fans habían sospechado, no están siendo momentos fáciles para la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que ha hablado por primera vez de un problema personal que ha conseguido hacer mella en su actividad en Instagram.

Junto a una fotografía en la que aparece con gesto serio frente al espejo, la influencer ha explicado el motivo por el que ha estado desconectada de sus perfiles. "Amores, no os preocupéis", ha comenzado escribiendo la que fuera también concursante de la última edición de 'Supervivientes', que ha despejado todas las dudas en lo que a su ausencia respecta .

Después de este intento por dejar algo tranquilos a sus seguidores, Melyssa ha reconocido que su familia ha tenido ciertos problemas que, por el momento, prefiere guardarse para sí misma. "He estado desaparecida por un problema familiar y no he tenido ganas de subir nada. Afortunadamente, todo está mejor", ha comentado la joven, que ha prometido que "poco a poco" irá subiendo más cosas.