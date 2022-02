Miguel Vilas llevaba tiempo sin dar señales de vida en redes sociales. El exconcursante de ' GH 17 ' llevaba días desaparecido y sus seguidores estaban empezando a preocuparse por su ausencia. Afortunadamente, al asturiano no le ha ocurrido nada grave y se encuentra en perfecto estado de salud, sin embargo, el motivo de su inactividad ha dejado sin palabras a propios y extraños.

Dirigiéndose a cámara, el gallego ha narrado el desagradable momento que acaba de vivir con los últimos inquilinos que tenía alquilados en su piso de O Grove. Miguel vive desde hace años en Madrid, sin embargo, hasta la fecha no había querido deshacerse de su vivienda en a terriña.

El exhabitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra tenía alquilado este inmueble desde hacía tiempo. No obstante, recientemente decidió ponerlo a la venta. Tras comunicar a los inquilinos su decisión y avisarles con una antelación de tres meses de que la casa había sido puesta a la venta, se encontró con una desagradable sorpresa.

Aunque en un primer momento parecía que los arrendatarios se habían tomado bien la noticia, cuando Miguel entró en el piso se lo encontró todo destrozado. No sospechó con la salida precipitada de los inquilinos; tampoco cuando no dejaron que subiera su madre al mismo – él vive en Madrid y ella se encargó de hacer los trámites- para hacer la entrega de llaves y efectuar la salida, que se produjo en la puerta del edificio.

"El parquet está destrozado, se lo han cargado, literalmente. He intentado encender las luces, pero no hay ni embellecedores, ni luz. No hay nada, se han llevado prácticamente todo", dice mientras enseña el desastre que se ha encontrado".