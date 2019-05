Miriam Saavedra advierte a Chabelita sobre su amiga Aneth: "El tiempo es sabio"

La amistad de Chabelita y Aneth es tan fuerte que la hija de Isabel Pantoja ha defendido que es muy amiga suya y de su madre y negando así lo que Kiko Rivera dijo. "Es amiga mía y de mi madre, yo lo sé. Me hace gracia que mi hermano diga que no es así porque sí lo es. "Yo escojo bien mis amistades y él no puede decir lo mismo", expresaba Isa Pantoja en 'Supervivientes'