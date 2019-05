Miriam Saavedra opina sobre Isabel Pantoja y el enfrentamiento entre Kiko Rivera y Chabelita: "Mucho cuidado"

Un tema que no ha podido dejar pasar por alto Miriam ha sido el enfrentamiento entre Isa Pantoja y Kiko Rivera , cuya relación parece ser nula. La ganadora de 'GH' considera que hay rencor entre los dos hermanos y ella, que se ha cruzado "con muchos traidores en esta vida" ha querido mandarle un mensaje a Chabelita en el que le dice claramente lo que piensa de todo esto que está pasando entre Kiko Rivera y ella. Además, Miriam no entiende la defensa que hace Isa Pantoja de Aneth, pues considera que la familia es lo primero y que es la que siempre va a estar ahí al fin y al cabo.

Miriam Saavedra raja sobre todos los concursantes de 'Supervivientes 2019'

Miriam ha hablado sin pelos en la lengua sobre todos y cada uno de los concursantes de esta edición del reality. Entre confesión y confesión, la peruana ha hablado sobre quién es su concursante favorito y lo que no le gusta de Isabel Pantoja. Miriam tiene muy claro quién esta haciendo un buen concurso y quién no. Pero esto no es todo, aunque hay cosas que no le gustan de Isabel Pantoja, Miriam ha reconocido que es un gran personaje televisivo y que hay cosas de ella que sí le gustan.