Miriam Saavedra ha dejado muy impactados a sus seguidores tras someterse a un cambio de look radical de lo más inesperado. La que fuera ganadora de ' Gran Hermano VIP ' ha dicho adiós a su característico cabello castaño para dar paso a una nueva imagen de lo más rompedora.

Desde que diera su salto televisivo, jamás la habíamos visto tan diferente. La también concursante de 'Supervivientes' ha cumplido a rajatabla ese dicho que dice: 'renovarse o morir'. La que fuera novia de Carlos Lozano ha visitado una peluquería de su confianza y ha puesto su cabello en manos de los expertos para someterse a un cambio de look de lo más inesperado.

Y es que en todos estos años Miriam nunca había renunciado a su característico sello : su larga y ondulada melena castaña. Sin embargo, fiel a su arrolladora forma de ser, la ganadora de la sexta edición de 'GH VIP' en el año 2018 ha decidido cambiar de look para dar paso a una imagen mucho más arriesgada .

Porque la exnovia de Carlos Lozano no solo ha decidido cortar por lo sano y despedirse de su larga cabellera , sino que también ha probado a cambiar el tinte aclarando su melena hasta llegar a los tonos más rubios . Un 'experimento' de lo más atrevido que, sin embargo, ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores de Instagram.

"Me encanta", "te queda genial", "te favorece mucho" o "has quedado divina", son solo algunos de los muchos mensajes que ha recibido en su última publicación, donde ha mostrado todo el proceso de este cambio del que ya presume en sus redes sociales.

Pero no solo ellos han sido ellos los que han quedado gratamente sorprendidos con el nuevo look, sino que la propia Miriam Saavedra ha reconocido estar muy impactada con la imagen que se refleja en el espejo. "Estoy flipando. Gracias por este gran trabajo", ha comentado la también modelo y actriz peruana dando las gracias al equipo de expertos encargados de dar forma a su cambio de look radical.