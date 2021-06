Mónica Hoyos posa por primera vez con su novio

Tan solo unas horas después de compartir su pedida de mano en las redes sociales, la ex de Carlos Lozano atendió a los periodistas de ‘Europa Press’ y aseguró que no se esperaba que su pareja le pidiera matrimonio . “No me esperaba nada. Fue algo muy bonito y por eso lo compartí con todo el mundo en mis redes”, aseguraba la colaboradora de televisión.

Así es Alejandro Sánchez, el nuevo novio de Mónica Hoyos

El novio de Mónica Hoyos es empresario y se dedica al mundo del motor. La ex de Carlos Lozano ha querido dejar claro en una entrevista para ‘La Vanguardia’ que a su novio no le gusta estar en boca de todo el mundo y que no quiere que se sepa más de él porque no se dedica a la televisión.