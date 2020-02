Mudanzas, operaciones estéticas y retos laborales: La nueva vida de los concursantes de ‘Supervivientes 2019’

Sin comida, sin un techo bajo el que refugiarse, sin contacto con sus seres queridos, sin camas, sin aseo y prácticamente sin ropa. No cabe la menor duda de que ' Supervivientes' es uno de los ‘realities’ de convivencia más extremos de la televisión. Sin embargo, la oportunidad de vivir esa experiencia, perdidos en los cayos de Honduras sin recursos, es algo que no se olvida fácilmente, y todos los que pasan por allí lo describen como algo duro, pero mágico.

Omar Montes triunfa en el mundo del reguetón

La vida del ganador de la última edición no tiene nada que ver con cómo era antes de su paso por Honduras (y no lo digo por el cheque de 200.000€). Omar Montes se ha convertido en uno de los artistas de reguetón con más éxito en nuestro país gracias a su tema ‘La Rubia (Remix 2)’ (por el que estuvo nominado a un premio Odeón) y a su último sencillo, ‘Alocao’, que acumula en Youtube más de 30 millones de reproducciones.

“Wow, qué pasada. Millones de gracias a todos mis alocados”, escribía hace unos días en su perfil de Instagram al enterarse de que la canción, que interpreta junto a Bad Gyal, se había convertido en triple disco de platino en España. Además, el exnovio de Isa Pantoja ha colgado en varias ocasiones el cartel de “entradas agotadas” para sus conciertos…prueba inequívoca de que no hay rincón donde no hayan sonado sus canciones.

Albert 'MyHyV' y su prometedora carrera de influencer

Para el segundo finalista las cosas no fueron tan fáciles al terminar el programa. Albert reconoció que le había costado adaptarse más de lo que imaginaba a su vida normal y que las secuelas de la supervivencia habían hecho mella en él. Sin embargo, una vez reinsertado en la civilización, la carrera profesional del extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ también dio un giro de 180º.

El siete veces campeón de España de atletismo no ha parado de trabajar y se ha dejado ver en varios platós de televisión de Mediaset tras llegar a la final del concurso. Desde ‘MyHyV’, pasando por ‘Sálvame’ o ‘Cazamariposas', hasta 'Viva la Vida’. Además, el deportista ha seguido apostando fuerte por su faceta de modelo e 'influencer'.

Fabio Colloricchio, feliz y enamorado de Violeta

Mahi ha estrenado pómulos, nariz y pecho tras 'Supervivientes'

La diseñadora ha sabido muy bien cómo aprovechar el filón de su concurso a través de las redes sociales, donde ha triplicado el impacto que causaban sus publicaciones en Instagram antes de convertirse en superviviente. La granaína ha pasado de tener una media de 5.000 ‘likes’, ha llegar a los 40.000 me gustas en sus fotos más originales y creativas. Por otro lado, la ‘influencer’ ha decidido someterse a una serie de retoques a su salida del ‘reality’: pómulos, nariz y aumento de pecho, ¡qué se dice pronto!

Isabel Pantoja, próxima jueza de 'Idol Kids'

Pero si hubo una estrella en la pasada edición de ‘Supervivientes’, esa fue Isabel Pantoja. La tonadillera regaló a la audiencia todo tipo de momentazos que quedarán grabados para siempre en la memoria de los telespectadores, que no se separaron ni un segundo de la televisión para seguir de cerca cada paso de sus aventuras y logros. Sin embargo, tras 73 días de lucha y convivencia, la artista se vio obligada a volver a España antes de tiempo por motivos de salud.

Tras su éxito en el concurso, la cantante de ‘Se me enamora el alma’ se puso manos a la obra con los preparativos de su nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo 14 de febrero e incluirá su single más reciente, ‘Enamórate’. Además, aún está pendiente el estreno de ‘Idol Kids’, el programa de música donde podremos verla por primera vez ejerciendo de jueza en un ‘talent’.

Chelo García-Cortés y sus problemas de salud

Pero este no ha sido el único inconveniente al que se ha enfrentado al reincorporarse a su nueva rutina. Hace unos meses, la periodista sufría un aparatoso accidente al tropezarse con el marco de la puerta del plató de 'Sálvame'. La superviviente (nunca mejor dicho) tuvo que ser atendida de urgencia y trasladada a un hospital con un profundo corte en la pierna de más de veinte centímetros por el que le dieron 28 puntos de sutura. Días después, la herida desarrolló una necrosis y tuvo que pasar por quirófano para solucionarlo.

Sin embargo (y aunque lo parezca) no todo han sido problemas de salud. Su paso por el ‘reality’ le ha permitido sanear considerablemente su economía, que ha sido duramente cuestionada estos últimos meses.

Oto Vans cumple su sueño al llegar de Honduras

Dakota Tárraga pasa por quirófano para mejor su aspecto

Gracias a su paso por la isla, Dakota se ganó el cariño de la audiencia, que la salvó hasta en cuatro ocasiones de la nominación. A su salida del ‘reality’, se convirtió en el centro de todas las miradas por la infidelidad de su novio Rubén. Más tarde, llegó su propio canal de mtmad, ‘Made in Dakota’, donde la exsuperviviente nos mostró su lado más personal.

Violeta Mangriñán estrena colección de ropa propia

Pero si hay alguien a quien ‘Supervivientes’ le ha cambiado la vida, ha sido a Violeta. La que fuera tronista de ‘MyHyV’ se ha convertido en una de las ‘influencer’ más solicitadas y populares de nuestro país. Tanto es así, que la valenciana se colgó el título de la más viral del verano en la app de moda, 21 buttons, con medio millón de usuarios siguiendo e inspirándose en sus 'looks'. Por no hablar de su perfil de Instagram, donde ya acumula más de un millón de seguidores y sus publicaciones superan normalmente la barrera de los 100.000 'me gustas'.