La presentadora de 'Sobreviviré' no ha podido evitar las lágrimas al hablar de la última agresión homófoba

Nagore Robles ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para condenar estos hechos

Nagore Robles no ha podido contener las lágrimas al hablar de la agresión homófoba que recientemente ha vivido un joven en el barrio madrileño de Malasaña. La presentadora de 'Sobreviviré' iniciaba su programa condenando los hechos y mostrando toda su repulsa a los delitos de odio que se han multiplicado en los últimos tiempos.

"No puedo entender cómo en el 2021 todavía siguen sucediendo estas cosas", ha expresado la vasca al inicio de su sentido discurso en el que no solo ha lamentado hacía dónde está girando la sociedad, sino que también este problema depende de "personas con puestos de trabajo importantes" que en su opinión no se están movilizando como deberían ante estos graves hechos.

Estas palabras las ha pronunciado Nagore con una imagen que difícilmente se le puede ir de la cabeza. Se trata del triste episodio que ha vivido recientemente un joven de 20 años en el centro de Madrid cuando ocho encapuchados lo asaltaron en el portal de su casa, le cortaron el labio y le marcaron a navajazos la palabra "maricón" en el glúteo.

Nagore Robles se ha abierto como nunca porque a sus 38 años ha decidido que no quiere dejarse nada dentro y más si es un tema como el de las agresiones homófobas de las que considera que están viviendo un momento crítico. Para la exconcursante de 'GH' mostrar sus lágrimas en directo no es motivo de vergüenza. De hecho ha manifestado su deseo: "Me gustaría que todo el mundo se sintiera así", tal como ella está viviendo esta tragedia, porque sería un motivo de que hay más humanidad en el mundo.

La presentadora ha querido destacar a título personal que no vale solo con tener un día para reivindicar por las calles la igualdad de género y que no se puede vivir con miedo de salir a la calle y eso es algo que se está en la actualidad viviendo.

Para terminar la presentadora de 'Sobreviviré' ha querido recalcar que este discurso contra la homofobia "no solo lo tiene que dar personas que pertenecen al colectivo LGTBI, sino todos", ha expresado y eso sería una gran victoria.

La decisión de Nagore Robles tras el asesinato de Samuel

Antes de que se produjese esta última agresión homófoba, Nagore Robles ya había hablado alto y claro. Lo había hecho ante el asesinado del joven Samuel en A Coruña, el sanitario que salió de fiesta con sus amigos y que recibió una brutal paliza que le ocasionó la muerte. Un crimen de odio por el que la presentadora de 'Sobreviviré' tampoco ocultó ni su rabia ni su dolor: "¿Cómo puede haber muerto asesinado a patadas un niño?" ¿Qué mierda de país estamos formando?".

Poniéndose en la situación de la familia, la exconcursante de 'GH' tomó una decisión a partir de ese momento: la colaboradora de Telecinco pondría un límite a sus seguidores. A partir de ahora no quiere que todo el mundo la siga y tiene muy claro qué perfiles no quiere ver en sus redes.